ЦСКА обыграл "Спартак" на Кубке мэра Москвы по хоккею

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Хоккейный клуб ЦСКА обыграл "Спартак" со счетом 5:2 в матче предсезонного Кубка мэра Москвы, сообщает Агентство "Москва".

Счет на 12 минуте открыл нападающий ЦСКА Михаил Григоренко. В середине матча благодаря точному броску форварда ЦСКА Кирилла Капризова счет увеличился и стал 2:0.

"Спартак" отыграл одну шайбу, заброшенную нападающим Александром Хохлачевым. На старте третьего периода форварды Сергей Андронов и Павел Карнаухов увеличили отрыв "армейцев", и счет составил 4:1. До конца схватки команды обменялись голами.

В ходе торжественной церемонии открытия турнира, которая предшествовала матчу между московскими клубами "Спартак" и ЦСКА во Дворце спорта "Мегаспорт", Сергей Собянин заявил, что XII Кубок мэра Москвы по хоккею дал старт новому сезону игр в этом виде спорта.

Перед началом матча глава города вместе с председателем попечительского совета ХК "Спартак", двухкратным олимпийским чемпионом по хоккею Александром Якушевым провели символическое вбрасывание фирменной шайбы турнира.

Организаторами являются департамент спорта города Москвы и Федерация хоккея столицы.