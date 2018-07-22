ТАСС/Михаил Джапаридзе

Пять тысяч москвичей поучаствовали в боксерской тренировке на Манежной площади в Международной день бокса. Об этом сообщает РИА Новости.

Горожане также смогли посмотреть показательные бои известных спортсменов. Спортивные мероприятия в центре столицы проводит Федерация бокса России.

Открытую тренировку для всех желающих провели двукратные олимпийские чемпионы по боксу Олег Саитов и Алексей Тищенко, а также серебряный призер Олимпиады 2012 года Софья Очигава.

В 2017 году в боксерской тренировке участвовали около трех тысяч москвичей.