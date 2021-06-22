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Спорт

16:48

Фадеев признался, что испытывает стыд при просмотре матчей сборной России

спорт

Фото: AP Photo/Martin Meissner, Pool

Музыкальный продюсер Максим Фадеев раскритиковал поражение российской сборной на матче Евро-2020 против команды Дании, сообщает "Газета.ру".

"Я, каждый раз смотря наших футболистов, испытываю "испанский стыд". Мне стыдно за страну, в которой такой футбол", – написал продюсер на своей странице в Instagram.

В понедельник, 21 июня, сборная России заняла последнее место в группе В и не вышла в плей-офф. Встреча с командой Дании на стадионе в Копенгагене завершилась со счетом 4:1.

Позже капитан российской команды Артем Дзюба принес извинения перед страной и болельщиками за поражение. Он отметил, что сборная Дании примерно того же уровня, но футболисты этой команды больше контролировали игру и знали, что будут дальние забросы.

Россия уступила сборной Дании в матче за выход в плей-офф на Евро-2020

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