Российский ходок Александр Иванов лишен золота ЧМ и серебра ЧЕ

Фото: wikipedia.org/Erik van Leeuwen по лицензии GFDL

Российский ходок Александр Иванов лишен золота чемпионата мира 2013 года на дистанции 20 километров и серебра чемпионата Европы 2014 года, передает РИА Новости. Наград 25-летнего спортсмена лишили за нарушение антидопинговых правил.

Также его дисквалифицировали на три года. Как сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики, дисквалификация будет отсчитываться со 2 мая 2017 года.

Результаты Иванова аннулированы в период с 9 июля 2012 года по 17 августа 2014 года.

Заслуженный мастер спорта России Александр Иванов родился 25 апреля 1993 года в Нижнем Тагиле. Российский легкоатлет выступает в спортивной ходьбе. В 2013 году он стал чемпионом мира 2013 года на дистанции 20 километров.