Матч "Амкар" – "Локомотив" перенесут в столицу

Фото: ТАСС/Иван Водопьянов

Матч пермского "Амкара" против "Локомотива" перенесут в столицу, из-за неготовности к играм стадиона "Звезда", говорится на сайте пермского клуба в четверг.

"В связи с невозможностью проводить домашние матчи на своем поле руководством клуба было предложено несколько вариантов организации поединка, и именно этот вариант правление сочло оптимальным для "Амкара" по целому ряду причин", – отмечается в сообщении.

Матч пройдет 31 марта на "РЖД Арене". "Локомотив" берет на себя все расходы по проведению игры. Всю прибыль с билетной программы получит "Амкар", что поможет клубу в его текущей ситуации.

Стадион "Звезда" не пигоден для проведения игр из-за состояния газона. На нем нет синтетической крошки, необходимой для поля. Засыпать ее можно только при плюсовой температуре, а в Перми 22 марта было минус семь градусов. Морозы сохранятся и в ближайшие дни.