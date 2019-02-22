Лебедев прокомментировал избрание Александра Дюкова на пост президента

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Вице-спикер Госдумы, экс-член исполкома Российского футбольного союза Игорь Лебедев прокомментировал в беседе с порталом Москва 24 избрание Александра Дюкова новым президентом организации.

По его мнению, пока сложно давать какие-либо оценки, поскольку Дюков только сегодня вошел в эту должность. "Он еще и суток не проработал, посмотрим. Если говорить о его работе с точки зрения футбольного клуба "Зенит", то мы видим, что это успешный клуб. Он успешно борется на чемпионате России и в европейском первенстве. Вчера мы все были свидетелями, как он вышел в следующий раунд Лиги Европы – это достижение для российских клубов, у нас их не так много, кто хорошо выступает", – сказал член исполкома РФС.

Лебедев подчеркнул, что клуб обладает большими финансами, однако даже хорошо финансируемые клубы не могут "постоянно держаться в хорошем спортивном ритме с точки зрения достижений".





Игорь Лебедев Вице-спикер Госдумы, экс-член исполкома Российского футбольного союза Поэтому здесь господин Дюков показал хорошие качества организатора, работника, двигателя прогресса. Посмотрим, насколько хватит его сил и умения на посту президента РФС.

"Мы со своей стороны всегда готовы оказать помощь и в личном плане, и в законодательном какие-то вопросы решить. И в целом как болельщики всегда готовы прийти и поддержать нашу сборную и свои любимые клубы", – добавил собеседник портала Москва 24.

Он призвал оценивать деятельность Дюкова, спустя какое-то время. "Главное, чтобы его желание находиться на посту президента РФС совпадало с его возможностями", – резюмировал Лебедев.

Александр Дюков был избран на пост президента РФС 22 февраля единогласным решением членов организации на внеочередной конференции. Срок полномочий Дюкова, который был единственным кандидатом, составит четыре года. Его кандидатуру выдвинули 63 организации-члена РФС.

С 2008 по 2017 годы Дюков возглавлял петербургский ФК "Зенит". В тот период клуб трижды становился чемпионом России, и дважды – обладателем Кубка России. В активе команды также появились Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. Сейчас Дюков по-прежнему остается председателем совета директоров клуба.



Евгения Маркова