Чего ждать от нового главы РФС Александра Дюкова

22 февраля прошли выборы нового президента Российского футбольного союза. Единственным кандидатом на этот пост стал председатель совета директоров "Зенита" и глава "Газпром нефти" Александр Дюков, за которого делегаты конференции проголосовали единогласно. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает о том, чем знаменит Дюков и стоит ли ждать изменений в российском футболе.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Кто такой Александр Дюков

В 1991 году Александр Дюков окончил Ленинградский кораблестроительный институт и начало своей карьеры посвятил работе по специальности. Он устроился инженером в "Совэкс", где за пять лет дорос до должности замгендиректора. В конце 90-х Дюков перешел на работу в "Морской порт Санкт-Петербурга", где впоследствии оказался исполняющим обязанности гендиректора.

Затем карьера стремительно шла вверх, теперь уже только в области нефтяной промышленности. Сначала – председатель совета директоров "Петербургского нефтяного терминала", затем – президент "Сибура". И наконец – председатель правления и гендиректор "Газпром нефти", которой Дюков будет руководить вплоть до избрания на пост главы Российского футбольного союза.

Однако в футбол топ-менеджер пришел больше десяти лет назад. С марта 2008 года по май 2017-го Александр Дюков был президентом "Зенита". Именно под его управлением петербургский клуб добился главных своих успехов не только в российском чемпионате, но и на международном уровне. За время президентства Дюкова "Зенит" трижды становился чемпионом России и дважды – обладателем Кубка России. Кроме того, в 2008 году "сине-бело-голубые" выиграли Кубок и Суперкубок УЕФА.

Даже после ухода с поста президента "Зенита" Дюков продолжил опосредованно управлять клубом, так как сохранил место председателя совета директоров петербургской команды. Между тем и для Российского футбольного союза глава "Газпром нефти" был совсем не чужим – Дюков долгое время возглавлял комитет программ развития футбола РФС.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Какие перестановки ждут РФС

Дюков еще до избрания на пост президента РФС заявил, что он "не сторонник революции в развитии российского футбола". Так что каких-то кардинальных перемен – во всяком случае, в обозримом будущем – от нового главы футбольного союза ждать не стоит. Сам Дюков намерен ориентироваться на уже принятую стратегию развития футбола до 2030 года. Особой предвыборной программы у единственного кандидата на пост президента тоже не было.

Тем не менее, Дюков в ходе подготовки к выборам посетил некоторые регионы, в том числе Дальний Восток, Сибирь и Поволжье. Там и были названы главные на данный момент тезисы, которые, по сути, повторяют все те же планы развития до 2030 года: увеличение количества центров для подготовки футбольных тренеров и повышения их квалификации, а также развитие инфраструктуры в регионах и поддержку детско-юношеского футбола.

Также Дюков высказал мнение, что переход на схему проведения чемпионата России "осень-весна" не смог сильно поменять российский футбол. Но и выступать за обратный переход на систему "весна-осень" новый глава РФС не стал, лишь добавив, что российские чемпионаты должны длиться дольше. В основном, за счет создания необходимых для этого условий, в частности, строительства в регионах спортивных комплексов с раздвижными крышами, как на "Зенит-Арене".

Пожалуй, главным камнем преткновения, который разделял позицию Дюкова и предыдущего руководства РФС в лице Виталия Мутко, был вопрос лимита на легионеров. Будучи президентом "Зенита" Дюков высказывался в пользу его полной отмены, однако накануне выборов заявил, что тема требует дополнительного обсуждения. Означает ли это, что новоиспеченному главе РФС придется пересмотреть свои взгляды или Дюков все-таки добьется отмены лимита, покажет время.

Наиболее интересно то, как Дюков планирует совмещать борьбу с лимитом и повышение привлекательности российского чемпионата для доморощенных игроков. Первый путь неизбежно вызовет обвал космических зарплат футболистов с российским паспортом и падение мотивации. А следовательно – желание уехать в топ-чемпионат с более высокими зарплатами. Второй путь, в общем-то, с этим и должен бороться. Но как? Возможно, новый глава РФС даст нам ответы.

Тимур Фехретдинов