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13:53

Голодец исключила возвращение Мутко в РФС

спорт

13:53

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Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Вице-премьер Ольга Голодец скептически отнеслась к информации, что Виталия Мутко могут вновь пригласить в Российский футбольный союз (РФС).

"Он занят темой стройки. Сегодня новая страница в РФС, думаю, новый руководитель тоже будет очень ярким человеком", – цитирует "Интерфакс" вице-премьера.

Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 год. В 2015 году он был вновь избран президентом организации, а в 2016-м переизбран на четырехлетний срок. В конце прошлого года исполком Международного олимпийского комитета пожизненно отстранил его от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Мутко оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и на полгода приостановил работу на посту президента РФС.

До февраля 2019 года на эту должность был временно назначен глава Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин.

В пятницу, 22 февраля, стало известно, что пост президента РФС займет Александр Дюков. Срок его полномочий составит четыре года. Его кандидатуру выдвинули 63 организации – члены РФС. С 2008 по 2017 годы Дюков возглавлял петербургский ФК "Зенит". В тот период клуб трижды становился чемпионом России, и дважды – обладателем Кубка России.

спорт

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