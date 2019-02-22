Новый глава РФС покинет пост в "Зените"

Александр Дюков, избранный на пост президента Российского футбольного союза, покинет должность председателя директоров ФК "Зенит", сообщает РИА Новости.
"То время, которое я уделял "Зениту", теперь буду уделять РФС", – отметил Дюков.
За Дюкова, который был единственным кандидатом, единогласно проголосовали члены организации. Срок его полномочий составит четыре года. Кандидатуру Дюкова выдвинули 63 организации-члена РФС.
"Огромное спасибо за поддержку и доверие, это очень важно для меня. Это не только большая честь, но и большая ответственность. Задачи стоят сложные, но тем интереснее их решать. Необходимо действовать как единая команда", – заявил Дюков после избрания.
Он добавил, что для того, чтобы значительно что-то изменить, "надо реализовывать сотни и тысячи маленьких дел на всех участках нашей работы".
На конференции присутствовала и вице-премьер Ольга Голодец. Она заявила, что правительство поддерживает выбор РФС. Она отметила, что после ЧМ-2018 посещаемость российских арен увеличилась на 30%.
Дюков возглавлял петербургский ФК "Зенит" с 2008 по 2017 годы. За это время клуб трижды становился чемпионом России, дважды – обладателем Кубка России. В активе команды также появились Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.
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