Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан не допущен к участию в ОИ-2018

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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку россиянин Виктор Ан не допущен к участию в Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

"Ан отстранен от участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Также не допущены его партнеры по команде – Денис Айрапетян и Владимир Григорьев", – сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в январе стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) сократил пул российских спортсменов, допущенных до выступления на ОИ–2018 под олимпийским флагом с 500 до 389 человек. При этом более 80 процентов из пула не участвовали в Олимпиаде в Сочи в 2014 году. По мнению МОК, это показывает, что пришло новое поколение российских атлетов.

Окончательное решение МОК по числу допущенных участников озвучат не раньше 27 января.