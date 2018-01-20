МОК сократил число претендентов на участие в Олимпиаде в Пхенчхане

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Международный олимпийский комитет сократил пул российских спортсменов, допущенных до выступления на ОИ–2018 под олимпийским флагом. Теперь это 389 человек вместо 500.

Отмечается, что свыше 80 процентов из пула не участвовали в Олимпиаде в Сочи в 2014 году. По мнению МОК, это показывает, что пришло новое поколение российских атлетов. Все спортсмены, к которым применяли санкции по итогам расследования комиссии Дениса Освальда, не вошли в пул.

Итоговый состав российских спортсменов на ОИ–2018 определяет спецкомиссия во главе с экс-министром спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон. Они проверяют заявленных атлетов на необходимое количество допинг-тестов и отсутствие санкций за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба МОК.

Окончательное решение МОК по числу допущенных участников озвучат не раньше 27 января. Состав российской делегации определит комиссия, которую возглавит член исполкома МОК Николь Хоевертц. В комиссию также входят член комиссии спортсменов МОК Данка Бартекова и генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер. Эта комиссия до 28 января должна утвердить список, предложенный комиссией Фурнейрон. Только тогда спортсмены получат официальные приглашения на Олимпиаду.

5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Атлеты смогут выступить на ОИ под нейтральным флагом, если докажут непричастность к употреблению допинга.