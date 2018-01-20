МОК сократил число претендентов на участие в Олимпиаде в Пхенчхане

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Международный олимпийский комитет сократил пул российских спортсменов, допущенных до выступления на ОИ–2018 под олимпийским флагом. Теперь это 389 человек вместо 500.
Отмечается, что свыше 80 процентов из пула не участвовали в Олимпиаде в Сочи в 2014 году. По мнению МОК, это показывает, что пришло новое поколение российских атлетов. Все спортсмены, к которым применяли санкции по итогам расследования комиссии Дениса Освальда, не вошли в пул.
Итоговый состав российских спортсменов на ОИ–2018 определяет спецкомиссия во главе с экс-министром спорта Франции и главы Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) Валери Фурнейрон. Они проверяют заявленных атлетов на необходимое количество допинг-тестов и отсутствие санкций за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба МОК.
Окончательное решение МОК по числу допущенных участников озвучат не раньше 27 января. Состав российской делегации определит комиссия, которую возглавит член исполкома МОК Николь Хоевертц. В комиссию также входят член комиссии спортсменов МОК Данка Бартекова и генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер. Эта комиссия до 28 января должна утвердить список, предложенный комиссией Фурнейрон. Только тогда спортсмены получат официальные приглашения на Олимпиаду.
5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх в Пхенчхане. Атлеты смогут выступить на ОИ под нейтральным флагом, если докажут непричастность к употреблению допинга.
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