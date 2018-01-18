Опубликованы эскизы формы российских спортсменов на ОИ-2018

Фото: zasport.com
Компания ZASPORT опубликовала эскизы формы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане.
Фотографии появились на странице компании в Instagram. Основными цветами одежды стали серый, белый и красный. На тренировочных костюмах, свитшотах, парках, куртках и футболках изображен логотип OAR – Olympic Athlete from Russia. Экипировка атлетов, которые отправятся на Игры, начнется 22 января и продолжится до 7 февраля включительно.
Эскизы одобрили в МОК. 20 декабря он выдвинул требования к форме российских спортсменов на Олимпиаде. Список состоит из 13 пунктов. На спортивной одежде не должно быть герба РФ, эмблемы российского Олимпийского комитета, нельзя также допускать, чтобы цвета элементов формы складывались в отечественный триколор.
Это связано с тем, что 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Атлеты смогут выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом, и только если докажут непричастность к употреблению допинга.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: