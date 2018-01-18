Опубликованы эскизы формы российских спортсменов на ОИ-2018

Компания ZASPORT опубликовала эскизы формы российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Фотографии появились на странице компании в Instagram. Основными цветами одежды стали серый, белый и красный. На тренировочных костюмах, свитшотах, парках, куртках и футболках изображен логотип OAR – Olympic Athlete from Russia. Экипировка атлетов, которые отправятся на Игры, начнется 22 января и продолжится до 7 февраля включительно.

Эскизы одобрили в МОК. 20 декабря он выдвинул требования к форме российских спортсменов на Олимпиаде. Список состоит из 13 пунктов. На спортивной одежде не должно быть герба РФ, эмблемы российского Олимпийского комитета, нельзя также допускать, чтобы цвета элементов формы складывались в отечественный триколор.

Это связано с тем, что 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в зимних Олимпийских играх. Атлеты смогут выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом, и только если докажут непричастность к употреблению допинга.