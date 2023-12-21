Шпажист Петров выиграл Кубок России по фехтованию

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Представитель Киргизии Роман Петров занял первое место в Кубке России по фехтованию в соревнованиях шпажистов. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что в финале Петров обыграл Кирилла Гурова со счетом 15:10. Бронза досталась Вадиму Анохину и Георгию Бруеву. Соревнования проходят на федеральной территории Сириус.

Между тем 22 декабря на турнире пройдут командные состязания шпажистов и шпажисток. Кубок России продлится до 25 декабря.

Петрову 32 года. В 2021 году он победил на Исламских играх солидарности, в 2014 году занял третье место на чемпионате Азии. На Олимпийских играх 2021 года спортсмен выбыл на 1/16 финала.

Ранее глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что у фехтовальщиков из РФ уже не получится попасть на Олимпийские игры, которые состоятся во Франции в следующем году.

До этого стало известно, что российские фехтовальщики не смогут выступать на соревнованиях под эгидой Европейской конфедерации фехтования (EFC). Организация приняла решение о приостановке участия России. Обсуждение вопроса началось с подачи главы Федерации фехтования Украины Михаила Ильяшева.

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