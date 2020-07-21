Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России, сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Также спортсмена оштрафовали на 50 тысяч рублей. Наказание связано с оскорбительным поведением Ещенко в отношении тех, кто не являются официальными лицами матча.

Сообщается, что после матча с "Зенитом" он показал футболку с завуалированной оскорбительной фразой. Решение о дисквалификации принято Контрольно-дисциплинарным комитетом РФС.

В самом матче полуфинала Кубка России "Зенит" обыграл "Спартак" со счетом 2:1. Голами у команды из Санкт-Петербурга отличились Артем Дзюба и Далер Кузяев. За красно-белых забил Александр Соболев. В финале турнира "Зенит" встретится с подмосковными "Химками".