Вопрос участия России в Паралимпиаде-2018 решится в конце января

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Исполнительный комитет Международного паралимпийского комитета (МПК) оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). При этом окончательно вопрос об участии российских спортсменов в Паралимпийских играх 2018 года в Пхенчхане решится в конце января, сообщает пресс-служба МПК.

Как передает ТАСС, на заседании исполкома МПК 19 декабря российским спортсменам разрешили выступить в квалификационных соревнованиях к ОИ-2018 под паралимпийским флагом в четырех дисциплинах: горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде. По словам президента организации Эндрю Парсонса, заявки для участия в Паралимпийских играх можно подать до 23 февраля. "Следующее заседание исполкома пройдет 26–28 января, это будет последним шансом для российской стороны выполнить критерии восстановления", – отметил он.

Как пояснили представители рабочей группы МПК по восстановлению членства ПКР в организации, российская сторона должна выполнить еще пять ключевых требований, чтобы группа могла рекомендовать исполкому МПК снять отстранение. В их числе – признание РУСАДА соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA), одобрение устава ПКР и выполнение всех финансовых обязательств, а также подтверждение Минспорта РФ, что в законодательство страны внесены изменения для применения санкций к вспомогательному персоналу, который работает со спортсменами.

Кроме того, российской стороне требуется дать подробный ответ на выводы доклада Ричарда Макларена. "Если российская сторона считает его доказательства не заслуживающими доверия, то ей следует предоставить соответствующие объяснения, опровергающие их. На данный момент ничего из доклада не было опровергнуто", – напомнил Парсонс.

По мнению МПК, основными критериями восстановления является статус РУСАДА и ответ на выводы Макларена. Хотя ПКР просил исключить эти пункты из дорожной карты, исполком МПК отказался это сделать.

Парсонс отметил, что "Исполнительный комитет МПК впечатлен уровнем сотрудничества ПКР и прогрессом, которого достигла организация". В то же время он заявил, что "несмотря на это, комитет единодушен в своем решении оставить в силе отстранение ПКР, так как критерии восстановления не были выполнены полностью".

В августе 2016 года МПК, основываясь на докладе Макларена, решил приостановить членство ПКР в организации. В результате паралимпийская сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро в полном составе. В сентябре 2017 года МПК обнародовал решение исполкома о продлении отстранения ПКР.