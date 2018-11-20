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Новости

20 ноября 2018, 05:26

Спорт

Баскетболисту ЦСКА Боломбою разрешили выступать за сборную России

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Международная федерация баскетбола (FIBA) разрешила игроку московского ЦСКА Джоэлу Боломбою выступать за сборную России.

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, 24-летний баскетболист может дебютировать в национальной команде 30 ноября в матче против Финляндии.


Форвард ЦСКА является уроженцем Донецка, его мать – украинка, отец – конголезец. Вместе с родителями он уехал в США в четырехлетнем возрасте, где получил американский паспорт.

По окончании школы поступил в университет "Вебер Стэйт", который окончил в статусе местной звезды. В 2016 году Боломбой был выбран "Ютой" на драфте НБА под общим 56-м номером.

В 2018 году форвард подписал контракт с ЦСКА. 12 ноября Боломбой получил российское гражданство.

15 ноября в составе сборной России по футболу первый матч провел уроженец Бразилии Ари. Футболист "Краснодара" получил российский паспорт в конце июля 2018 года.

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