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Спорт

16 ноября 2018, 01:01

Сборная России по футболу крупно проиграла Германии

спорт

Фото: AP/Jens Meyer

Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Германии в товарищеском матче.

Встреча в Лейпциге завершилась со счетом 0:3. Забитыми мячами отметились Лерой Сане (8-я минута), Никлас Зюле (25) и Серж Гнабри (40).

В составе российской сборной первый матч провел уроженец Бразилии Ари. Футболист "Краснодара" получил российский паспорт в конце июля 2018 года.

Изначально Ари не было в списке игроков, вызванных на матчи против Германии. Форвард прибыл в расположение сборной после травмы нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.

В следующем матче 20 ноября подопечные Станислава Черчесова проведут встречу с командой Швеции в Стокгольме в рамках Лиги наций.

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