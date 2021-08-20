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Спорт

14:22

Теннисист Рафаэль Надаль объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы

спорт

Фото: ТАСС/EPA/YOAN VALAT

Из-за травмы теннисист Рафаэль Надаль сообщил на своей странице в Twitter о досрочном завершении сезона. По этой причине он ранее пропустил несколько турниров.

"К сожалению, мне необходимо закончить сезон-2021. Травма ноги доставляла мне много проблем в течение года, и теперь мне нужно время для восстановления", – отметил он.

По его словам, данное решение он принял после совещаний с семьей и командой. Надаль отметил, что травма преследует его с 2005 года.

"Я сделаю все возможное, чтобы восстановиться, быть в лучшей форме и продолжить делать то, что меня действительно мотивирует и что я делал на протяжении всех этих лет. Благодарю вас за поддержку", – написал теннисист.

Ранее новозеландская тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард после неудачи на Олимпиаде в Токио заявила, что уходит из профессионального спорта. Спортсменка отметила, что возраст не позволяет ей соревноваться на высоком уровне.

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