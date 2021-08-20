Теннисист Рафаэль Надаль объявил о досрочном завершении сезона из-за травмы

Фото: ТАСС/EPA/YOAN VALAT
Из-за травмы теннисист Рафаэль Надаль сообщил на своей странице в Twitter о досрочном завершении сезона. По этой причине он ранее пропустил несколько турниров.
"К сожалению, мне необходимо закончить сезон-2021. Травма ноги доставляла мне много проблем в течение года, и теперь мне нужно время для восстановления", – отметил он.
По его словам, данное решение он принял после совещаний с семьей и командой. Надаль отметил, что травма преследует его с 2005 года.
"Я сделаю все возможное, чтобы восстановиться, быть в лучшей форме и продолжить делать то, что меня действительно мотивирует и что я делал на протяжении всех этих лет. Благодарю вас за поддержку", – написал теннисист.
Ранее новозеландская тяжелоатлетка-трансгендер Лорел Хаббард после неудачи на Олимпиаде в Токио заявила, что уходит из профессионального спорта. Спортсменка отметила, что возраст не позволяет ей соревноваться на высоком уровне.
Серена Уильямс проиграла Рыбакиной в турнире Roland Garros
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: