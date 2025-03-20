Москвичка проплыла подо льдом Байкала 122 метра и установила мировой рекорд

Фото: freediving.ru/Александр Акивис и Антон Климов

Москвичка Екатерина Некрасова на фестивале по фридайвингу "Под льдом Байкала – 2025" смогла побить мировой рекорд, преодолев расстояние в 122 метра подо льдом в ластах, но без гидрокостюма. Об этом сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев в телеграм-канале.

В предыдущий раз Некрасова поставила рекорд в этой же дисциплине, проплыв 102,7 метра.

Соревнования завершились еще тремя рекордами. Ольга Маркина совершила погружение на глубину 71 метр, используя моноласту, а спортсмены из Хорватии Санда Делия и Витомир Маричич в дисциплине по тросу на руках погрузились на 55 и 62 метра соответственно, отметил Кобзев.

Ранее российский футболист Артем Дзюба стал лучшим бомбардиром – рекордсменом по количеству голов в истории российской сборной. Он обошел Александра Кержакова, забив 31-й гол в товарищеском матче с Гренадой. Эта встреча стала для Дзюбы 56-й в составе сборной России. В то же время Кержаков известен 30 забитыми мячами в 92 играх.