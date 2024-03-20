В МОК заявили о наличии агрессии в заявлениях РФ

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Международный олимпийский комитет (МОК) видит очень агрессивные заявления от российской стороны. Об этом заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

"Мы видим очень агрессивные заявления из России. Мы слышим о холокосте, это абсолютно неприемлемо", – приводит его слова ТАСС.

Между тем президент МОК Томас Бах сообщил, что не общался с главой Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым и министром спорта РФ Олегом Матыциным по поводу участия россиян в предстоящей Олимпиаде.

Также Бах заявил, что Олимпийский комитет России (ОКР) для восстановления членства в МОК должен следовать правилам олимпийского движения. Президент комитета подчеркнул, что МОК приветствует тех, кто соблюдает правила. По его словам, миссия МОК заключается в олимпийском движении. Таким образом, все национальные олимпийские комитеты должны следовать Олимпийской хартии и необходимым правилам.

Ранее в МОК заявили, что на Олимпиаду в Париже квалифицировались 12 россиян и 7 белорусов. Атлеты из России и Белоруссии, согласно требованиям МОК, не смогут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия ОИ.

