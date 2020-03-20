"Калев" досрочно завершил сезон в Единой лиге ВТБ из-за коронавируса

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Баскетбольный клуб Единой лиги ВТБ "Калев" из-за угрозы распространения коронавируса в Эстонии принял решение досрочно завершить сезон. Об этом говорится на сайте лиги.

"Это очень грустная новость для всех нас, но мы с пониманием относимся к решению "Калева", учитывая сложившиеся обстоятельства. В это сложное время мы все должны оставаться солидарны и поддерживать друг друга", – заявила генеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин.

Она подчеркнула, что Лига надеется возобновить сезон после 10 апреля. По ее словам, большинство баскетбольных клубов продолжают готовиться к играм.

"Мы верим в то, что сможем продолжить играть в баскетбол и вернуться к нашей привычной жизни с учетом улучшения ситуации не только в России, но и во всем мире", – заключила Корстин.

В сезоне "Калев" находился на пятом месте. На счету клуба насчитывается 8 побед и 12 поражений.

Соревнования и турниры из-за коронавируса останавливают по всему миру. В частности, прекращены матчи баскетбольной НБА, розыгрыши НХЛ и КХЛ. УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года. Приостановлены розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Всего в мире на данный момент зафиксировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 9 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.

Европа стала центром пандемии нового коронавируса, число сообщений о заболевших на континенте уже превышает пиковые данные Китая. В Италии за сутки число погибших от коронавируса увеличилось на 627 человек – до 4 032. Всего в стране сейчас выявлено более 37 тысяч инфицированных, вылечились 5 129 человек.

В России коронавирусом заразились 253 человека. В Москве за последние сутки выявили 33 новых эпизода заражения. Заболевшие посещали страны, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Все инфицированные находятся в инфекционных боксах.

