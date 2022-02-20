Россиянин Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Марселе

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Россиянин Андрей Рублев обыграл спортсмена из Канады Феликса Оже-Альяссима в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Марселе. Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:6 (7:4).

Матч продлился 1 час 57 минут. Размер призового фонда турнира составил 545 тысяч евро. До этого Рублев обыграл француза Бенжамена Бонзи, чем обеспечил себе проход в финал.

Для россиянина эта победа стала девятой в карьере в одиночном разряде на турнирах АТР.

В августе прошлого года Рублев вместе с Анастасией Павлюченковой завоевал золото в смешанном разряде теннисного турнира на летней Олимпиаде в Токио. В финале они обошли другую пару россиян Елену Веснину и Аслана Карацева.

Встреча завершили со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11 в пользу Павлюченковой и Рублева.

