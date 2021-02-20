Около 200 прыгунов примут участие во Всероссийском фестивале прыжков с шестом в "Лужниках"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Около 200 прыгунов примут участие во Всероссийском фестивале прыжков с шестом на Малой спортивной арене Олимпийского комплекса "Лужники" 21 февраля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Уже во второй раз в Москве пройдет самое невероятное и масштабное мероприятие в истории прыжков с шестом в России. Около 200 участников приедут в Москву, чтобы продемонстрировать красоту и уникальность своего любимого вида спорта", – рассказали организаторы.

В мероприятии примут участие спортсмены из Москвы и Московской области, Кирова, Челябинска, Копейска, Казани, Екатеринбурга, Омска, Ростова, Краснодара, Белгорода, Ярославля, Иркутска и Санкт-Петербурга. Участниками фестиваля станут Анжелика Сидорова, Тимур Моргунов, Аксана Гатауллина, Елизавета Бондаренко, а также Мария Ласицкене, Радион Гатауллин.

"Историческая спортивная арена, современные прыжковые сектора, аналогов которым нет в России, невероятное музыкальное и световое сопровождение, шоу-программа, эмоции, драйв и, конечно же, завораживающие прыжки станут бесплатным подарком всем зрителям", – говорится в сообщении.

Ранее в Москве прошел II Зимний кубок по индор-гребле братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко, в турнире приняли участие свыше 250 спортсменов. Гонки проводились на специальных тренажерах, имитирующих академическую греблю, а также греблю на каноэ и байдарке.

За один соревновательный день прошли 72 заезда, по итогам которых были разыграны 35 комплектов наград. Общий призовой фонд кубка составил около 4 миллионов рублей.

