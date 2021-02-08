Более 250 спортсменов приняли участие во II Зимнем кубке по индор-гребле

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Москве прошел II Зимний кубок по индор-гребле братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко, в турнире приняли участие свыше 250 спортсменов, сообщает пресс-служба соревнований.

"6 февраля в Москве состоялся уникальный для России турнир – II Зимний кубок по индор-гребле (гребля на тренажерах в закрытых помещениях) братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригая и Александра Дьяченко AAACUP & KayakFirst Winter Cup. Соревнования прошли в зале спортивного комплекса, расположенного на территории гребного канала "Москва" в Крылатском. За победу боролись более 250 спортсменов из различных регионов России, включая титулованных членов сборной России", – говорится в сообщении.

Уточняется, что гонки проводились на специальных тренажерах, имитирующих академическую греблю, а также греблю на каноэ и байдарке. За один соревновательный день прошло 72 заезда, по итогам которых были разыграны 35 комплектов наград. Общий призовой фонд кубка составил около 4 миллионов рублей.

В пресс-службе отметили, что уникальность соревнований заключается в том, что они были проведены зимой, когда профессиональных турниров по гребле обычно не проводится, а каноисты и байдарочники находятся на тренировочных сборах без соревновательной практики.

"Соревнования по индор-гребле проводились в Европе, а мы подхватили идею в России и первыми организовали Кубок по индор-гребле на высочайшем уровне – с большим количеством участников, с внушительным призовым фондом и незабываемой атмосферой. Соревнования действительно уникальные, они имеют неповторимый формат и привносят новизну в наш любимый вид спорта. Получился настоящий праздник гребли, несмотря ни на какие сложности. В России больше нет подобных турниров по индор-гребле", – заявил организатор соревнований Александр Агеев, которого цитирует пресс-служба.

Другой особенностью турнира стало широкое возрастное разнообразие участников – категории гребцов варьировались от 13 до 55 лет и старше. В категории "19+" выступил один из лидеров сборной России Роман Аношкин.

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