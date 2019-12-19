Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

12:00

Траньков прокомментировал конфликт Тарасовой и Тутберидзе

спорт

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Конфликт, возникший между Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе, не самый громкий в истории фигурного катания, заявил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

"Давайте вспомним, что было в США 40 лет назад. Об этом и фильм недавно сняли – про Тоню Хардинг. К чему может привести такой конфликт – понятно: к тюрьме и сломанным ногам. Но зачем доводить до повторения трагедии?" – сказал Траньков в беседе с RT.

Он отметил, что не хочет допускать сексизма, но в творческих сферах, где работают женщины, всегда очень эмоционально.

Скандал среди тренеров по фигурному катанию произошел после заявления фигуристки Алины Загитовой о том, что она временно приостанавливает карьеру.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что Алина вряд ли вернется в спорт. Евгений Плющенко также сделал предположение о том, что Загитова скоро закончит свою карьеру и, возможно, даже поменяет тренера. После этого команда Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram развернутый ответ с претензиями в адрес обоих тренеров.

"Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привел Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь", – говорилось в заявлении команды Тутберидзе.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Она завоевала золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018). Россиянка также одержала победу в финале Гран-при прошлого сезона.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика