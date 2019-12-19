Траньков прокомментировал конфликт Тарасовой и Тутберидзе

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Конфликт, возникший между Татьяной Тарасовой и Этери Тутберидзе, не самый громкий в истории фигурного катания, заявил двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков.

"Давайте вспомним, что было в США 40 лет назад. Об этом и фильм недавно сняли – про Тоню Хардинг. К чему может привести такой конфликт – понятно: к тюрьме и сломанным ногам. Но зачем доводить до повторения трагедии?" – сказал Траньков в беседе с RT.

Он отметил, что не хочет допускать сексизма, но в творческих сферах, где работают женщины, всегда очень эмоционально.

Скандал среди тренеров по фигурному катанию произошел после заявления фигуристки Алины Загитовой о том, что она временно приостанавливает карьеру.

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова заявила, что Алина вряд ли вернется в спорт. Евгений Плющенко также сделал предположение о том, что Загитова скоро закончит свою карьеру и, возможно, даже поменяет тренера. После этого команда Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram развернутый ответ с претензиями в адрес обоих тренеров.

"Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привел Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь", – говорилось в заявлении команды Тутберидзе.

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в личном турнире и серебряным призером Игр в командных соревнованиях. Она завоевала золото чемпионата мира (2019) и Европы (2018). Россиянка также одержала победу в финале Гран-при прошлого сезона.