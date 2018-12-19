Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

19 декабря, 14:50

Главная / Новости /

Спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал уход Мутко с поста главы РФС

"Без его энтузиазма чемпионата мира бы не было": Черданцев – о Мутко

спорт эксклюзив

19 декабря, 14:50

Поделиться в социальных сетях:

ТАСС/Александр Николаев/Интерпресс

Российский спортивный комментатор Георгий Черданцев рассказал о деятельности Виталия Мутко на посту президента РФС. По словам телеведущего, было сделано более чем достаточно для развития отечественного футбола.

"Самое главное – это чемпионат мира, который мы провели, это во многом его заслуга, потому что это его проект. Несмотря на все сложности, санкции и допинговые истории, Виталий Леонтьевич довел его до конца. Я думаю, его заслуга огромна в том, что это состоялось и прошло на самом высоком уровне. Что касается дальнейших перспектив, наверное, когда руководители меняются и приходят люди с какими-то новыми, свежими идеями, это тоже хорошо", – пояснил Георгий.

Черданцев также не согласен с той критикой, которая сопровождала практически любую деятельность Виталия Мутко. "Я, в отличии от тех, кто критикует, с Виталием Леонтьевичем знаком очень давно, видел его работу в непосредственной близости и знаю те нюансы, которых не знает большинство. У нас многие мнения о его работе подходят под поговорку "слышал звон, да не знаю, где он". Я знаю, каких трудов и усилий ему стоило реализовать многие проекты. Не забывайте о том, что Санкт-Петербург еще получил один из самых лучших проектов чемпионата Европы в 2020 года, юбилейного, три матча и четверть финал, это, безусловно, не состоялось бы без той поддержки, которую оказывал Виталий Леонтьевич. Не критикуют того, кто ничего не делает", – прокомментировал Черданцев.

Он уверен, что судить деятельность любого человека нужно по результатам. "Инфраструктура футбольная, безусловно, выросла, несмотря на всякие сложности. И не только стадионы, которые были построены. Никто не задумывается, каких усилий это стоило. То, что в принципе это было сдано в сроки, и все это прошло на высочайшем уровне. Я, честно говоря, сильно сомневался, что все это удастся реализовать, поэтому я думаю, что если бы не энтузиазм Мутко, то никакого чемпионата мира в том виде, в котором он у нас прошел, на таком высоком уровне, конечно, не было," – объяснил комментатор.

Решение сложить с себя полномочия принял сам Мутко. О том, что он покидает пост президента Российского футбольного союза, сообщается на официальном Twitter-канале РФС. Исполняющим обязанности президента РФС назначен Сергей Прядкин. Очередная конференция РФС пройдет 22 февраля 2019 года.

Читайте также

спорт эксклюзив

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика