Спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал уход Мутко с поста главы РФС

ТАСС/Александр Николаев/Интерпресс

Российский спортивный комментатор Георгий Черданцев рассказал о деятельности Виталия Мутко на посту президента РФС. По словам телеведущего, было сделано более чем достаточно для развития отечественного футбола.

"Самое главное – это чемпионат мира, который мы провели, это во многом его заслуга, потому что это его проект. Несмотря на все сложности, санкции и допинговые истории, Виталий Леонтьевич довел его до конца. Я думаю, его заслуга огромна в том, что это состоялось и прошло на самом высоком уровне. Что касается дальнейших перспектив, наверное, когда руководители меняются и приходят люди с какими-то новыми, свежими идеями, это тоже хорошо", – пояснил Георгий.

Черданцев также не согласен с той критикой, которая сопровождала практически любую деятельность Виталия Мутко. "Я, в отличии от тех, кто критикует, с Виталием Леонтьевичем знаком очень давно, видел его работу в непосредственной близости и знаю те нюансы, которых не знает большинство. У нас многие мнения о его работе подходят под поговорку "слышал звон, да не знаю, где он". Я знаю, каких трудов и усилий ему стоило реализовать многие проекты. Не забывайте о том, что Санкт-Петербург еще получил один из самых лучших проектов чемпионата Европы в 2020 года, юбилейного, три матча и четверть финал, это, безусловно, не состоялось бы без той поддержки, которую оказывал Виталий Леонтьевич. Не критикуют того, кто ничего не делает", – прокомментировал Черданцев.

Он уверен, что судить деятельность любого человека нужно по результатам. "Инфраструктура футбольная, безусловно, выросла, несмотря на всякие сложности. И не только стадионы, которые были построены. Никто не задумывается, каких усилий это стоило. То, что в принципе это было сдано в сроки, и все это прошло на высочайшем уровне. Я, честно говоря, сильно сомневался, что все это удастся реализовать, поэтому я думаю, что если бы не энтузиазм Мутко, то никакого чемпионата мира в том виде, в котором он у нас прошел, на таком высоком уровне, конечно, не было," – объяснил комментатор.

Решение сложить с себя полномочия принял сам Мутко. О том, что он покидает пост президента Российского футбольного союза, сообщается на официальном Twitter-канале РФС. Исполняющим обязанности президента РФС назначен Сергей Прядкин. Очередная конференция РФС пройдет 22 февраля 2019 года.

