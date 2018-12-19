Спортивный комментатор Георгий Черданцев прокомментировал уход Мутко с поста главы РФС

Российский спортивный комментатор Георгий Черданцев рассказал о деятельности Виталия Мутко на посту президента РФС. По словам телеведущего, было сделано более чем достаточно для развития отечественного футбола.
"Самое главное – это чемпионат мира, который мы провели, это во многом его заслуга, потому что это его проект. Несмотря на все сложности, санкции и допинговые истории, Виталий Леонтьевич довел его до конца. Я думаю, его заслуга огромна в том, что это состоялось и прошло на самом высоком уровне. Что касается дальнейших перспектив, наверное, когда руководители меняются и приходят люди с какими-то новыми, свежими идеями, это тоже хорошо", – пояснил Георгий.
Черданцев также не согласен с той критикой, которая сопровождала практически любую деятельность Виталия Мутко. "Я, в отличии от тех, кто критикует, с Виталием Леонтьевичем знаком очень давно, видел его работу в непосредственной близости и знаю те нюансы, которых не знает большинство. У нас многие мнения о его работе подходят под поговорку "слышал звон, да не знаю, где он". Я знаю, каких трудов и усилий ему стоило реализовать многие проекты. Не забывайте о том, что Санкт-Петербург еще получил один из самых лучших проектов чемпионата Европы в 2020 года, юбилейного, три матча и четверть финал, это, безусловно, не состоялось бы без той поддержки, которую оказывал Виталий Леонтьевич. Не критикуют того, кто ничего не делает", – прокомментировал Черданцев.
Он уверен, что судить деятельность любого человека нужно по результатам. "Инфраструктура футбольная, безусловно, выросла, несмотря на всякие сложности. И не только стадионы, которые были построены. Никто не задумывается, каких усилий это стоило. То, что в принципе это было сдано в сроки, и все это прошло на высочайшем уровне. Я, честно говоря, сильно сомневался, что все это удастся реализовать, поэтому я думаю, что если бы не энтузиазм Мутко, то никакого чемпионата мира в том виде, в котором он у нас прошел, на таком высоком уровне, конечно, не было," – объяснил комментатор.
Решение сложить с себя полномочия принял сам Мутко. О том, что он покидает пост президента Российского футбольного союза, сообщается на официальном Twitter-канале РФС. Исполняющим обязанности президента РФС назначен Сергей Прядкин. Очередная конференция РФС пройдет 22 февраля 2019 года.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.