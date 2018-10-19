Самарский суд рассмотрит дело против футболиста "Крыльев Советов"

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Мировой судья Ленинского района Самары 31 октября рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении полузащитника футбольного клуба "Крылья Советов" Евгения Башкирова. Статья предусматривает штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на 1,5–2 года.

По словам председателя совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрия Шляхтина, у Башкирова не было обнаружено запрещенных веществ. Клуб не будет расторгать с ним контракт, передает РИА Новости.

В отношении Башкирова составили административный протокол по первой части статьи 12.8 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния".

Башкирова задержали за вождение в пьяном виде 14 октября. При похожих обстоятельствах и в тот же день был задержан Георгий Тигиев, защитник "Крыльев Советов". Медицинское освидетельствование не выявило алкоголь и запрещенные препараты в крови Тигиева.