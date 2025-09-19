Форма поиска по сайту

19 сентября, 12:58

Спорт

ФГР запретила яркий макияж у начинающих гимнасток

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Федерация гимнастики России (ФГР) утвердила новые требования к одежде, макияжу и прическе для начинающих спортсменок, сообщила пресс-служба организации.

Согласно обновленным правилам, для украшения купальников (комбинезонов) нельзя использовать кристаллы, стразы, пайетки, бусины, бисер, жемчуг, стразовые ленты, цепочки и перья. При этом допускаются ткани любого цвета и фактуры, с блеском и градиентом, а также украшение одежды аппликацией и вышивкой.

Помимо этого, прически гимнасток должны быть аккуратными и компактными, нельзя использовать стразы и перья. Допускается легкий макияж в естественных, нейтральных цветах, запрещены театральный грим, накладные ресницы и яркая помада. Также можно использовать автозагар, но это не рекомендуется.

Нововведения касаются гимнасток I–III юношеских спортивных разрядов. Главная цель обновленных требований – подчеркнуть спортивный характер соревнований и сохранить возрастную уместность внешнего вида юных спортсменок.

В соревнованиях III юношеского разряда выступают гимнастки в возрасте от шести до семи лет, II – до восьми лет, I – до девяти лет. При несоблюдении новых правил упражнения нарушительниц не будут оцениваться, контроль за соблюдением требований возложат на ответственного судью. Правила вступят в силу с 1 января следующего года.

Как пояснили в ФГР, запрет на дорогостоящий декор позволит снизить финансовую нагрузку на семьи и сделает занятия художественной гимнастикой более доступными для детей.

Тем временем Международная федерация гимнастики (FIG) разрешила российским и белорусским атлетам, не получившим нейтральный статус, вновь подать на него заявки. Условия получения нейтрального статуса были пересмотрены на заседании исполкома организации.

