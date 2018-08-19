Емельяненко показал разбитое лицо после боя с Джонсоном

Боец Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram, как выглядит его лицо после боя с американцем Тони Джонсоном. Никаких подписей к снимку спортсмен не сделал.



Ранее сообщалось, что после боя с Джонсоном российский боец покинул "Лужники" на машине "Скорой помощи". Медицинская служба, работавшая во время боя, посоветовала спортсмену поехать в больницу, чтобы зашить рассечения.

Бой завершился ничьей. По итогам трех раундов двое судей отдали бойцам одинаковое количество баллов (29:29), а третий посчитал победителем поединка американца (29:28)