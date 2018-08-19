Александр Емельяненко попал в больницу после боя в Москве

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко после боя с американцем Тони Джонсоном покинул "Лужники" на карете "Скорой помощи".

Как передает ТАСС, медицинская служба, работавшая во время поединка, осмотрела Емельяненко и рекомендовала направиться в больницу, чтобы зашить рассечения и проверить состояние здоровья.

Бой завершился ничьей. По итогам трех раундов двое судей отдали бойцам одинаковое количество баллов (29:29), а третий посчитал победителем поединка американца (29:28)

В активе Емельяненко-младшего 28 побед, семь поражениях и одна ничья.

Брат Александра Федор ранее отправил в нокаут бывшего чемпиона UFC Фрэнка Мира. Ему понадобилось для этого всего 48 секунд.