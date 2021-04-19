Федерация гольфа Москвы назвала даты проведения турниров

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Федерация гольфа Москвы сообщила о начале проведения официальных турниров. Принять участие в соревнованиях смогут гольфисты разного возраста и игрового опыта.

Первый этап московского тура пройдет 5 мая в Московском городском Гольф Клубе. Второй этап тура пройдет в Гольф клубе "Завидово PGA National". 11 июня в Гольф и поло клубе Целеево состоится 3-й этап Московского тура. С 23 по 24 июня в клубе "Форес Хиллс" пройдет чемпионат Москвы. Четвертый этап московского тура запланирован на 22 июля в Links National. Первенство Москвы будет проходить с 11 по 12 августа в клубе "Форес Хиллс". Заключительный, пятый этап Московского тура состоится 31 августа в Нахабине. А с 3 по 4 сентября в Московском городском Гольф Клубе пройдет Кубок мэра Москвы по гольфу.



Московский тур по гольфу состоит из 5 однодневных этапов. Каждый этап является самостоятельным спортивным соревнованием. Московский тур по гольфу проводится РОО "Федерация гольфа в городе Москве" при поддержке Москомспорта. По итогам участия в Московском туре спортсменам будут присвоены соответствующие спортивные разряды.

К участию в соревновании допускаются гольфисты 2011 года рождения и старше, имеющие активное значение точного гандикапа не выше 36.0. Для участия необходимо подать индивидуальную заявку, оформить пакет документов и оплатить стартовый взнос. Стоимость участия одного игрока в каждом этапе составляет 5 000 рублей. Для учащихся Московской школы гольфа и студентов – 4 000 рублей.