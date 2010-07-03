Футболиста Аяза Гулиева лишили водительских прав

Мировой судебный участок № 409 лишил полузащитника столичного клуба "Спартак" Аяза Гулиева водительских прав на четыре месяца, сообщает телеканал Москва 24.
Уточняется, что прав спортсмен лишился за проезд на красный свет.
Инцидент произошел в апреле на улице Краснопрудная в Москве. Гулиев был за рулем Mercedes. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и задел мужчину, который переходил дорогу. Возник конфликт. В итоге футболист сломал прохожему нос. Было возбуждено административное дело.
От рук футболиста пострадал гражданин США Майкл Коул. Позже они разрешили свой конфликт. Пострадавший рассказал, что спортсмен перечислит крупную сумму денег благотворительному фонду в Дагестане и общественным организациям.
Руководство футбольного клуба "Спартак" решило применить к полузащитнику дисциплинарные санкции. Футболист в свою очередь извинился перед партнерами по команде, а также перед болельщиками.
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