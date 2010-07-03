Футболист Гулиев направит деньги на благотворительность

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Гражданин США Майкл Коул, который пострадал в дорожном конфликте с футболистом московского "Спартака" Аязом Гулиевым, сообщил, что спортсмен перечислит крупную сумму денег благотворительному фонду в Дагестане и общественным организациям. Об этом он заявил Агентству "Москва".

"Я снова встретился с Аязом. По всей видимости, у парня бьется сердце и есть совесть. Он еще молодой. Надеюсь, что наша встреча окажется переломной для него. Появилась возможность закончить эту мерзкую историю красиво, и мы ей воспользуемся. Мы вместе решили направить большую сумму благотворительному фонду в республике Дагестан и столько же общественным организациям здесь, в Москве. Одна из них помогает бездомным людям. Нельзя не заметить, что их много в Красносельском районе, где мы с Аязом познакомились, и что они страдают", – сказал Коул.

Инцидент произошел на улице Краснопрудная в Москве. Гулиев был за рулем Mercedes. Он проехал на запрещающий сигнал светофора и задел мужчину, который переходил дорогу. Возник конфликт. В итоге футболист сломал прохожему нос. Было возбуждено административное дело.

Руководство футбольного клуба "Спартак" решило применить к полузащитнику дисциплинарные санкции.Футболист, в свою очередь, извинился перед партнерами по команде, а также перед болельщиками.