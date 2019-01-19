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Нападающий ФК "Зенит" Артем Дзюба может перейти в английский "Эвертон".

Как сообщает RT, футбольный клуб английской премьер-лиги заинтересован в услугах форварда сборной России. По данным СМИ, клуб может арендовать футболиста или оформить полноценный трансфер.

Впрочем, клуб из Ливерпуля уже проявлял интерес к российскому спортсмену еще после чемпионата мира 2018.

Контракт Артема Дзюбы с "Зенитом" рассчитан до 2020 года. В нынешнем сезоне он провел за петербуржцев 23 матча во всех турнирах, записав на свой счет девять мячей.

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба занял первое место в медиарейтинге российских спортсменов за 2018 год.

На чемпионате мира по футболу в 2018 году он забил три гола и помог сборной России выйти в четвертьфинал. Весной форвард играл за тульский "Арсенал" на правах аренды и забил шесть голов в 10 матчах премьер-лиги.

В пятерке российских спортсменов Дзюба занял первое место. В российских СМИ его упомянули 107 тысяч 568 раз. Второе и третье места заняли одноклубник Дзюбы Александр Кокорин (97 794) и футболист "Краснодара" Павел Мамаев (79 612), которые находятся в СИЗО за участие в двух потасовках в Москве.