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17:26

Дзюба возглавил медиарейтинг российских спортсменов за 2018 год

спорт

17:26

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба занял первое место в медиарейтинге российских спортсменов за 2018 год. Об этом говорят данные исследовательской компании "Медиалогия".

Как сообщает РИА Новости, в текущем сезоне Дзюба провел 23 матча за "Зенит" во всех турнирах и забил 10 голов. На чемпионате мира по футболу в 2018 году он забил три гола и помог сборной России выйти в четвертьфинал. Весной форвард играл за тульский "Арсенал" на правах аренды и забил шесть голов в 10 матчах премьер-лиги.

В пятерке российских спортсменов Дзюба занял первое место. В российских СМИ его упомянули 107 тысяч 568 раз. Второе и третье места заняли одноклубник Дзюбы Александр Кокорин (97 794) и футболист "Краснодара" Павел Мамаев (79 612), которые находятся в СИЗО за участие в двух потасовках в Москве.

На четвертом месте стоит вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев (75 384), который осенью объявил о завершении карьеры в российской сборной. А замыкает топ-5 обладатель титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов (67 879).

Ранее Артем Дзюба был признан лучшим футболистом года по версии Российского футбольного союза. Он победил по итогам голосования, в котором участвовали тренеры, руководители клубов, спортивные журналисты и болельщики.

Второе место в голосовании занял вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, третье – его одноклубник Марио Фернандес, далее расположились полузащитники Роман Зобнин ("Спартак") и Денис Черышев ("Валенсия").

Артем Дзюба был капитаном сборной России, которая летом этого года дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира по футболу. На турнире Дзюба забил три гола и сделал два голевых паса.

спорт

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