МОК пожизненно отстранил российского бобслеиста Воеводу от Олимпийских игр

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Международный олимпийский комитет принял решение пожизненно отстранить российского бобслеиста Алексея Воеводу от участия в Олимпийских играх. Спортсмена обвинили в нарушении антидопинговых правил во время ОИ-2014 в Сочи, передает "Р-Спорт".

Решение об отстранении Воеводы было принято по итогам выводов комиссии МОК, возглавляемой Денисом Освальдом. Этой комиссии было поручено перепроверить допинг-пробы российских спортсменов с домашних Игр.

На Олимпиаде в Сочи Алексей Воевода завоевал золотую медаль в соревнованиях двоек с Александром Зубковым. Эту награду у сборной России отобрали после дисквалификации Зубкова.

Ранее МОК также пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах двукратную чемпионку Игр по биатлону Ольгу Зайцеву. Результаты спортсменки, показанные на Олимпийских играх в Сочи, были аннулированы. Такой вердикт также был вынесен после обвинения Зайцевой в нарушении антидопинговых правил.