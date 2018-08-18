Билеты на бой между Нурмагомедовым и Макгрегором в UFC раскупили за три минуты

Фото: AP/John Locher
Поклонники смешанных единоборств раскупили все билеты на бой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором в течение трех минут после старта продаж.
Ценовая линейка делилась на 11 категорий. Самый дорогой билет на поединок стоил 2505 долларов, а самый дешевый – 205 долларов, передает "Газета.ру" со ссылкой на Dublin Live.
Турнир UFC 229, в рамках которого пройдет бой, запланирован на 6 октября. Шоу состоится на арене финалиста Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" в Лас-Вегасе вместимостью 20 тыс. человек.
Нурмагомедов будет защищать в поединке с Макгрегором пояс чемпиона мира в легком весе, который выиграл 8 апреля, победив американца Эла Яквинту. Для Макгрегора бой станет первым за два года в UFC.
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