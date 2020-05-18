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Москва 24

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Спорт

17:01

Экс-хавбек ЦСКА рассказал, как Газзаева уговаривали сбрить усы

спорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин рассказал, как игроки главному тренеру Валерию Газзаеву предлагали сбрить усы после победы в Кубке УЕФА, передает RT.

По его словам, эту тему футболисты уже подняли в конце сезона в 2005 году. Экс-хавбек рассказал, что бывший защитник команды Сергей Игнашевич пытался убедить тренера побриться, однако Газзаев был непреклонен.

"Валерий Георгиевич попросил оставить его усы в покое. Зато по дороге в аэропорт в Лиссабоне тренер пытался станцевать лезгинку, точнее, сделал пару движений", – вспомнил Алдонин.

Ранее бывший полузащитник ЦСКА рассказал, что болельщики "Спортинга" еще утром в день финала начали отмечать победу в Кубке УЕФА. Он отметил, что любители португальской команды были уверены в своей победе, однако после забитого гола в их ворота они резко замолчали.

Алдонин признался, что сам сперва не верил в победу клуба, но задача была поставлена Газзаевым, поэтому необходимо было выполнять ее любой ценой, подчеркнул экс-футболист. По его словам, тренер заявил о своих целях еще перед началом сезона на сборе в Италии.

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