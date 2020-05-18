Бриггс договорился с Тайсоном о проведении поединка

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Бывшие чемпионы мира по боксу в тяжелом весе Шеннон Бриггс и Майк Тайсон договорились о проведении поединка, сообщает RT.

"Я недавно разговаривал с Майком – все идет к тому, что мы проведем официальный бой. Мы с Тайсоном собираемся надеть перчатки, мы будем биться", – заявил Бриггс.

За свою спортивную карьеру 53-летний Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед и потерпел 6 поражений. Еще два поединка были признаны несостоявшимися. Последний его бой состоялся летом 2005 года.

48-летний Бриггс провел 68 боев, у него 60 побед, шесть поражения и одна ничья. На ринг боксер не выходил с 2016 года.

Ранее сообщалось, что Тайсон решил вернуться на ринг ради благотворительности.