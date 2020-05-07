Константин Цзю рассказал, почему боя Емельяненко с Тайсоном не будет

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Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал информацию о возможной встрече американца Майка Тайсона и российского бойца Александра Емельяненко. По его словам, дело связано с деньгами, передает RT.

До этого российский промоутер Владимир Хрюнов обсуждал с Тайсоном предложение провести бой с российскими бойцами. Американский спортсмен узнал, сможет ли он рассчитывать на миллион долларов.

"Хрюнов сказал, что у него "найдется миллиончик", но я не верю, что Майк за эти деньги выйдет на ринг. Если бы мне предложили столько, я бы отказался", – говорит Цзю. Он подчеркнул, что при соглашении на подобную встречу нужно полгода тренироваться, поменять жизненный уклад.

Как считает Цзю, Тайсон больше денег зарабатывает на рекламе. "За 10 миллионов долларов, может быть, начнет чуть-чуть разговаривать", – заключает двукратный чемпион Европы и чемпион мира среди любителей Цзю.

Известно, что Тайсон решил вернуться на ринг ради благотворительности.

В начале апреля сообщалось, что тренер сборной России по боксу заразился коронавирусом.