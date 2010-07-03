Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии на чемпионате мира

Российская хоккейная сборная одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа чемпионата мира и вышла в плей-офф турнира.
Встреча в Братиславе закончилась со счетом 3:1. Из россиян выделились Дмитрий Орлов, Никита Гусев и Никита Кучеро, у латвийцев шайбу забил Оскарс Цибульскис.
Подопечные Ильи Воробьева победили в пяти играх, набрав 15 очков. Из группы в плей-офф выходят четыре команды. Победа россиян также гарантировала место в плей-офф сборным Швейцарии и Чехии. Всего в ЧМ участвуют 16 команд.
Следующий матч сборной России состоится 19 мая с командой Швейцарии. Латвия 20 мая встретится со Швецией. Финал пройдет 26 мая.
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