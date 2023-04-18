Непомнящий одержал победу в седьмой партии матча за мировую шахматную корону

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл китайца Дин Лижэна в седьмой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. По итогам всех партий счет был 4:3 в пользу россиянина. Игра проходила в Астане.

В этот раз Непомнящий играл белыми шахматными фигурами. В седьмой партии оба смогли разыграть французскую защиту, к 32-му ходу Лижэню удалось получить преимущество в игре, но его последующая ошибка в цейтноте, когда он сделал ход ладьей на d5-d2, передала преимущество Непомнящему.

У гроссмейстера оставалось 11 минут и он, воспользовавшись чужим замешательством, смог победить.

Встреча шахматистов закончилась на 37-м ходу. Следующая партия пройдет 20 апреля, Непомнящий сыграет черными фигурами.

Матч за мировую шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го.

Победителем можно стать и досрочно, но в том случае, если шахматист сможет набрать 7,5 очка раньше 14-й партии. Если у игроков равное количество очков, то они борются за победу на тай-брейке, который пройдет 30 апреля.

Ранее Немомнящий проиграл Лижэню в четвертой партии за мировую шахматную корону. Он играл черными фигурами. На момент завершения партии было сделано 47 ходов. После нее шахматисты сравнялись в борьбе за титул чемпиона мира, закончив со счетом 2:2.

До этого норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону с Непомнящим по причине отсутствия мотивации. В пресс-службе Международной шахматной федерации (FIDE) заявляли, что официального подтверждения от Карлсена не было.

