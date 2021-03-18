Одноклубник Панарина повторил рекорд НХЛ

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Игрок хоккейного клуба "Рейнджерс" Мика Зибанеджад, одноклубник россиянина Артемия Панарина, повторил рекорд НХЛ по очкам за период в матче против "Филадельфии". Об этом сообщает "Газета.ру".

Шведский хоккеист иранского происхождения набрал шесть баллов за результативность (3+3). Рекорд был установлен в 1978 году, когда хоккеист Брайан Троттье также сумел набрать 3+3 за один игровой период. В тот момент рекордсмен выступал за "Айлендерс".

Сам Панарин в прошедшем матче отметился заброшенной шайбой. Встреча "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Филадельфии" завершилась со счетом 9:0. Помимо Зибанеджада и Панарина, две шайбы забросил Павел Бучневич, прибавивший к ним голевую передачу.

В конце февраля Артемий Панарин покинул расположение "Рейнджерс" из-за обвинений в избиении девушки в Риге. О происшествии рассказал бывший тренер подольского "Витязя" Андрей Назаров, работавший с Панариным в 2011 году. Игрок вернулся к тренировкам и играм только 10 марта.

