Движение ограничили на юго-западе Москвы из-за закрытия участка метро

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Спорт

10:22

Одноклубник Панарина повторил рекорд НХЛ

спорт

Фото: Bruce Bennett/Pool Photo via AP

Игрок хоккейного клуба "Рейнджерс" Мика Зибанеджад, одноклубник россиянина Артемия Панарина, повторил рекорд НХЛ по очкам за период в матче против "Филадельфии". Об этом сообщает "Газета.ру".

Шведский хоккеист иранского происхождения набрал шесть баллов за результативность (3+3). Рекорд был установлен в 1978 году, когда хоккеист Брайан Троттье также сумел набрать 3+3 за один игровой период. В тот момент рекордсмен выступал за "Айлендерс".

Сам Панарин в прошедшем матче отметился заброшенной шайбой. Встреча "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Филадельфии" завершилась со счетом 9:0. Помимо Зибанеджада и Панарина, две шайбы забросил Павел Бучневич, прибавивший к ним голевую передачу.

В конце февраля Артемий Панарин покинул расположение "Рейнджерс" из-за обвинений в избиении девушки в Риге. О происшествии рассказал бывший тренер подольского "Витязя" Андрей Назаров, работавший с Панариным в 2011 году. Игрок вернулся к тренировкам и играм только 10 марта.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать