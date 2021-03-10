Хоккеист "Рейнджерс" Панарин вернулся к тренировкам

Фото: ТАСС/Nicholas T. Loverde/Zuma

Российский форвард "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин вернулся к тренировкам с командой. Об этом говорится в аккаунте клуба в Twitter.

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PRIVET, BREADMAN. pic.twitter.com/VANV62fn6r — New York Rangers (@NYRangers) March 10, 2021



В феврале сообщалось, что Панарин покинет расположение команды из-за скандала, который возник в связи с его обвинением в избиении девушки в 2011 году.

Бывший тренер подольского "Витязя" Андрей Назаров рассказал, что хоккеист избил 18-летнюю девушку в одном из баров. Панарин был задержан полицейскими, и ему грозил реальный срок, которого ему удалось избежать.

При этом в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и клубе поддержали 29-летнего хоккеиста, заявив, что Артемий "категорически отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории".

