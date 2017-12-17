Сборная России выиграла Кубок Первого канала

Фото: портал Москва 24/Анна Юргенсон
Сборная России по хоккею стала победителем российского этапа Еврохоккейтура – Кубка Первого канала, добившись в третьем матче победы над командой Финляндии.
Встреча, состоявшаяся в Москве, завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу россиян. Автомами заброшенных шайб стали Сергей Андронов (9-я минута), Максим Шалунов (13-я минута) и Валерий Ничушкин (59-я минута).
Сборная России выиграла все три свои матча на турнире. Ранее она одержала победы над командами Швеции и Канады. Второе место заняла Чехия, набравшая на балл меньше. Третьей стала Финляндия – 4 очка.
В Кубке Первого канала приняли участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии, а также Канады и Южной Кореи, чьи результаты не учитывались в турнирном зачете.
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