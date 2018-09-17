Теннисистка Мария Шарапова досрочно завершила сезон

Фото: AP/Adam Hunger

Теннисистка Мария Шарапова решила досрочно завершить сезон. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист New York Times Бен Ротенберг.

"Мария Шарапова завершает сезон 2018 года. Она снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Она планирует вернуться в начале 2019 года на турнире в Шеньчжене", – написал он.

Maria Sharapova is shutting down her 2018 season, withdrawing from Beijing, Tianjin, and Moscow to rest and recuperate.



She plans to return at WTA Shenzhen to start the 2019 season, per her team. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 17 сентября 2018 г.

В начале сентября российская спортсменка выбыла из Открытого чемпионата США, потерпев поражение от испанки Карлы Суарес Наварро в матче четвертого круга. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Наварро. Матч, прошедший в ночь на вторник, длился 1 час 31 минуту.

Ранее Шарапова вернулась в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes. Шарапова входила в топ-10 с 2005 года, однако в прошлом году из-за дисквалификации за употребление мельдония спонсоры разорвали с ней контракты.