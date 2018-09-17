17 сентября 2018, 18:47Спорт
Теннисистка Мария Шарапова досрочно завершила сезон
Фото: AP/Adam Hunger
Теннисистка Мария Шарапова решила досрочно завершить сезон. Об этом на своей странице в Twitter написал журналист New York Times Бен Ротенберг.
"Мария Шарапова завершает сезон 2018 года. Она снялась с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановить силы. Она планирует вернуться в начале 2019 года на турнире в Шеньчжене", – написал он.
Maria Sharapova is shutting down her 2018 season, withdrawing from Beijing, Tianjin, and Moscow to rest and recuperate.— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) 17 сентября 2018 г.
She plans to return at WTA Shenzhen to start the 2019 season, per her team.
В начале сентября российская спортсменка выбыла из Открытого чемпионата США, потерпев поражение от испанки Карлы Суарес Наварро в матче четвертого круга. Игра завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Наварро. Матч, прошедший в ночь на вторник, длился 1 час 31 минуту.
Ранее Шарапова вернулась в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes. Шарапова входила в топ-10 с 2005 года, однако в прошлом году из-за дисквалификации за употребление мельдония спонсоры разорвали с ней контракты.