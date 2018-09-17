Юрий Дудь покинул пост главного редактора Sports.ru

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Юрий Дудь покинул пост главного редактора спортивного интернет-портала Sports.ru. Об этом сам журналист написал в Facebook.

Дудь рассказал, что с 1 сентября он занимает должность заместителя генерального директора Дмитрия Навоши. Новым главным редактором стал Александр Аксенов, работавший шеф-редактором с сентября 2017 года. Новым шеф-редактором – Влад Воронин.

Дудь проработал в должности главреда Sports.ru с осени 2011 года. Он также работал телеведущим на спортивных каналах, в том числе "НТВ-Плюс" и "Матч ТВ". Дудь – автор и ведущий шоу "вДудь" на Youtube.