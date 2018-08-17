ISU обнулил мировые рекорды в фигурном катании

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Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании. Это связано с введением новой шкалы оценки уровня исполнения (GOE, Grade of Execution), сообщается на сайте организации.

Новую шкалу GOE утвердили на конгресс ISU в июне. Ее расширили до "минус пяти – плюс пяти" баллов вместо действовавших ранее "минус три – плюс три".

Все предыдущие статистические данные, появившиеся до сезона-2018/19, теперь являются "историческими". Нововведения сказались и на результатах российских фигуристов.

В частности, к "историческим" теперь относятся рекорды Евгении Медведевой на командном чемпионате мира 2017 года и Алины Загитовой на Олимпиаде-2018. В парном катании – к Татьяне Волосожар и Максиму Транькову, удачно выступившим на Олимпиаде-2014.

Ранее аннулирование мировых рекордов прокомментировала олимпийская чемпионка, обладательница рекордов в танцах на льду Татьяна Навка.