ISU обнулил мировые рекорды в фигурном катании

Фото: ТАСС/Jin Yu
Международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании. Это связано с введением новой шкалы оценки уровня исполнения (GOE, Grade of Execution), сообщается на сайте организации.
Новую шкалу GOE утвердили на конгресс ISU в июне. Ее расширили до "минус пяти – плюс пяти" баллов вместо действовавших ранее "минус три – плюс три".
Все предыдущие статистические данные, появившиеся до сезона-2018/19, теперь являются "историческими". Нововведения сказались и на результатах российских фигуристов.
В частности, к "историческим" теперь относятся рекорды Евгении Медведевой на командном чемпионате мира 2017 года и Алины Загитовой на Олимпиаде-2018. В парном катании – к Татьяне Волосожар и Максиму Транькову, удачно выступившим на Олимпиаде-2014.
Ранее аннулирование мировых рекордов прокомментировала олимпийская чемпионка, обладательница рекордов в танцах на льду Татьяна Навка.
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