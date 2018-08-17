Навка прокомментировала аннулирование своих рекордов

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Олимпийская чемпионка, обладательница рекордов в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала аннулирование мировых рекордов Международным союзом конькобежцев. Об этом сообщает RT.

"Поскольку карьеру я завершила уже 12 лет назад, отмена моего рекорда расстроила не сильно. Мне кажется, это очень индивидуальная история. У каждого спортсмена свои ценности", – сказала она.

Спортсменка добавила, что в фигурном катании мировые рекорды не настолько значимы, как в других видах спорта. Например, в конькобежном спорте они гораздо важнее. А фигурное катание больше связано с искусством, с творчеством, подчеркнула Навка.

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев аннулировал все мировые рекорды в фигурном катании.