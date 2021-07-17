"Зенит" в шестой раз стал обладателем Суперкубка России по футболу

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Санкт-Петербургский "Зенит" выиграл шестой Суперкубок России по футболу после матча с московским "Локомотивом". Об этом сообщает ТАСС.

Матч состоялся в Калининграде и завершился со счетом 3:0. За игрой наблюдали 16 388 зрителей.

Голы забили Далер Кузяев (27-я минута), Сердар Азмун (57-я минута) и Александр Ерохин (83-я минута). Кроме того, Азмун был признан лучшим игроком матча.

Ранее стало известно, что первый тур Российской Премьер-лиги (РПЛ) в новом сезоне стартует 23–26 июля.

В рамках тура состоятся матчи "Ростов" – "Динамо", "Крылья Советов" – "Ахмат", ЦСКА – "Уфа", "Локомотив" – "Арсенал", "Рубин" – "Спартак", "Нижний Новгород" – "Сочи", "Урал" – "Краснодар", "Химки" – "Зенит".